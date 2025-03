Prociv: D'Auria nuovo coordinatore

Cambio alla guida del gruppo comunale di Protezione Civile di Turbigo. Giancarlo D’Auria è, infatti, il nuovo coordinatore.

Cambio alla guida del gruppo comunale di Protezione Civile di Turbigo. Giancarlo D’Auria è, infatti, il nuovo coordinatore. “Voglio esprimere un sincero ringraziamento a Paolo Bellinato, che ha ricoperto con impegno e dedizione il ruolo di guida della Prociv negli ultimi anni – ha spiegato l’assessore Andrea Azzolin – Il suo contributo è stato fondamentale durante il periodo dell’emergenza Covid, un momento complesso in cui il gruppo ha fornito un supporto essenziale alla comunità”. “Auguro a Giancarlo D’Auria un proficuo lavoro nel suo nuovo incarico. La sua esperienza e la sua conoscenza del territorio saranno determinanti per affrontare le sfide future e garantire un supporto efficace alla nostra comunità – ha aggiunto Azzolin”. La Protezione Civile, un importante e fondamentale realtà per il paese e il territorio interno, come ha sottolineato anche il sindaco Fabrizio Allevi: “È un pilastro per la sicurezza e il benessere dei nostri cittadini. Sono certo che, sotto la guida di D’Auria, il gruppo continuerà a operare con la dedizione e l’efficacia che da sempre lo contraddistinguono. Ringrazio Paolo Bellinato per il lavoro svolto e auguro al nuovo Coordinatore un percorso ricco di successi”. L’Amministrazione comunale rinnova il proprio impegno nel sostenere e valorizzare l’attività della Prociv, riconoscendo il ruolo fondamentale che il gruppo svolge a servizio della comunità in situazioni di emergenza e nelle attività di prevenzione e supporto.

