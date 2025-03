'Velobox' in via Lonate

Sicurezza stradale: un altro importante intervento. Stavolta in via Lonate. Qui, infatti, è stato posizionato un ‘velobox’.

Sicurezza stradale: un altro importante intervento. Stavolta in via Lonate. Qui, infatti, è stato posizionato un ‘velobox’ e contemporaneamente è stato istituito il senso unico di marcia nel primo tratto di via Puccini (fino a via Pascoli), provenendo dalla stessa via Lonate, oltre al divieto di sosta sul lato sinistro della stessa via Lonate, arrivando dalla Statale 341. “Come Amministrazione comunale, con il Comando di Polizia Locale, abbiamo sempre posto e stiamo continuando a porre particolare attenzione per garantire la maggior sicurezza possibile ad automobilisti, pedoni e ciclisti che passano lungo le strade del nostro territorio. L’intervento fatto in via Lonate va appunto in questa direzione”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!