Mesero piange Claudio Bognetti

Tantissimi i messaggi di affetto arrivati per ricordare il mitico Claudio Bognetti, panettiere di Mesero che ha segnato intere generazioni di giovani.

Un paese intero in queste ore ricorda con affetto, nostalgia e qualche lacrima Claudio Bognetti, scomparso questa settimana a Mesero. Il suo non era un semplice negozio ma una vera e propria istituzione, un pezzo importante della cittadina e, in fondo, del territorio intero. Claudio nel corso degli anni è diventato un vero e proprio punto di riferimento non solo per i cittadini di Mesero, ma anche per generazioni di ragazzi dei paesi vicini, che in lui trovavano un luogo d'incontro dopo le serate passate insieme. Indimenticabili le ‘pizzette del Claudio’ sfornate al ritorno dalla discoteca. I social in questi giorni si sono riempiti di messaggi di affetto e ricordo...ognuno di quei ragazzi ha voluto ricordare Claudio e la sua grande passione.

I funerali si svolgeranno a Mesero nel pomeriggio di oggi.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!