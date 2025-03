Arconate, minoranza spaccata. Arrivano le dimissioni

Dimissioni per l’ex primo cittadino Sergio Calloni e per il consigliere di minoranza ed ex vicesindaco Gaia Gorla.

Svolta sui banchi dell’opposizione per il Comune di Arconate che nella mattina di mercoledì 19 marzo ha accolto le dimissioni dell’ex primo cittadino Sergio Calloni e del consigliere di minoranza ed ex vicesindaco Gaia Gorla. Dalle prime indiscrezioni, e dalle note riportate sui profili social dei dimissionari, pare che la responsabilità di tale decisione vada cercata all’interno del gruppo uscente Cambiamo Arconate. “Gli articoli di giornale recentemente apparsi sulla stampa locale non riguardano i singoli ma un'intera squadra di cui ho fatto parte – così commenta Gaia Gorla - Auspico per Arconate una nuova politica, fatta di nuovi volti e di un clima moderato, disteso, epurato da vecchie divisioni e dualismi. Spero in cuor mio di veder nascere progetti politici che vedano i giovani arconatesi protagonisti”. Anche l’ex primo cittadino non ha mancato di togliersi qualche sassolino dalla scarpa - “È un peccato che questa esperienza termini con critiche pesanti da parte di chi forse avrebbe dovuto esserti “amico”. E soprattutto, che tutto questo avvenga a otto mesi dalla sconfitta elettorale. La delusione più grande è stata proprio quella di dover giustificare il proprio operato ai propri "amici", o presunti tali. E se non ti capiscono loro, come potrebbero capire tutti gli altri?”. Non mancano poi i ringraziamenti agli elettori e alla popolazione di Arconate. Resta ora da capire il futuro del gruppo ‘Cambiamo Arconate’.

