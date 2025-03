Riqualificazione del centro

Il Comune di Magenta ha avviato un'importante iniziativa di riqualificazione urbana, promuovendo un ciclo di pulizie straordinarie su tutto il territorio comunale. L'obiettivo principale di questo intervento è migliorare l'aspetto e la vivibilità degli spazi pubblici, rendendo la città più accogliente per i cittadini e i visitatori.

L'operazione, affidata alla società Aemme, prevede interventi a rotazione su tutte le aree che necessitano di manutenzione o che presentano situazioni di degrado. "Ringrazio Aemme per l'accurato lavoro che sta svolgendo," ha dichiarato il rappresentante del Comune, sottolineando l'importanza di queste azioni per il decoro urbano.

Nei giorni scorsi, uno dei primi interventi ha riguardato la pulizia completa delle fioriere situate in Piazza Liberazione. Questo lavoro ha restituito alla piazza un aspetto ordinato e curato, contribuendo a valorizzare uno dei luoghi simbolici della città.

Il programma di pulizie straordinarie proseguirà nelle prossime settimane, coinvolgendo progressivamente tutte le aree del territorio comunale. L'amministrazione invita i cittadini a collaborare segnalando eventuali criticità e rispettando gli spazi pubblici, affinché il lavoro di riqualificazione possa avere un impatto duraturo.

