Nuvole e arte, mondi all’apparenza così lontani, ma invece più vicini di quanto si possa pensare. Che cosa unisce, allora, il meteo e appunto le arti? Se ne è parlato in Villa Rusconi a Castano, in occasione del primo appuntamento della rassegna “Nuvole e Arte”, promossa dal Polo Culturale del Castanese, in collaborazione con “Tra Navigli e Ticino” e Fondazione per Leggere. Dal titolo “Che tempo fa nei quadri?”, l’iniziativa, che ha visto come relatore Marcello Mazzoleni, imprenditore e docente, con oltre 30 anni di esperienza in campo meterologico, fondatore di “Meteo Sincero”, è stata l’occasione per dare vita ad un inedito dialogo tra il cielo e la creatività. “Un evento davvero particolare e unico – commenta l’assessore Maurizio Del Curto, nonché presidente del Polo Culturale del Castanese – Un momento che ha portato i presenti a scoprire particolarità e caratteristiche di questi due mondi. Grazie a Marcello Mazzoleni e un ringraziamento a tutti i partecipanti. Adesso si proseguirà con altre interessanti conferenze. Prossimo appuntamento: giovedì 27 marzo a Magnago”.

