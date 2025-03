Il prossimo martedì 18 marzo, alle ore 15.30, Villa Annoni di Cuggiono sarà lo scenario di un incontro dedicato alla gestione consapevole delle spese quotidiane promosso dal 'Centro Sociale APS'. L'iniziativa, intitolata 'L'arte della spesa leggera', vedrà protagoniste le autrici Lia Sabbadini e Mirella Zocchi, che guideranno una conversazione aperta e stimolante sui temi del risparmio e della gestione economica domestica.

Le due autrici presenteranno il loro libro 'Spending Review della Vita Quotidiana': Piccola guida al risparmio leggero", un testo pratico e ricco di consigli utili per affrontare le sfide economiche di ogni giorno. L'obiettivo dell'incontro è fornire strumenti concreti per:

- Spendere meno e meglio, imparando a riconoscere le spese superflue e a valorizzare gli acquisti consapevoli.

- Gestire con attenzione le spese di casa, pianificando il budget familiare e riducendo gli sprechi.

- Risparmiare senza rinunce, attraverso strategie pratiche che permettano di mantenere una buona qualità della vita.

L'evento, organizzato dal Centro Sociale APS, è aperto a tutti e l'ingresso è libero. Si tratta di un'occasione preziosa per confrontarsi, scambiare idee e acquisire nuove competenze utili nella vita di tutti i giorni.

Partecipare a questa iniziativa significa non solo apprendere tecniche di risparmio, ma anche abbracciare uno stile di vita più sostenibile e attento, contribuendo al benessere personale e familiare.

