Domenica 16 marzo il 26° trofeo Alfredo Binda - Comune di Cittiglio: "Da sempre una grande festa di sport declinato sulle due ruote, vanto della Cycling Sport Promotion, e un tratto distintivo del territorio".

Le strade del varesotto sono tirate a lucido. I palchi, le transenne, l’arco di partenza ed arrivo, gli striscioni e i pannelli fondali sono ormai pronti, così come i corridori, in arrivo da tutto il mondo. Ormai tutto il territorio lombardo che guarda al Lago Maggiore è pronto ad ospitare, domenica 16 marzo, il 26° trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio e il 12° Piccolo trofeo Binda – Valli del Verbano, le gare di riferimento della prima parte della stagione femminile di ciclismo: “Un'altra pagina speciale all'insegna della bellezza del ciclismo per rinnovare la storica tradizione legata alla memoria di Alfredo Binda – scrive Giovanni Malagò, presidente del CONI -. La 26esima edizione del Trofeo, intitolato all'indimenticabile protagonista di tante imprese su due ruote, è l'occasione per esaltarne il ricordo, tenendone vivo l'esempio e la gloria costruita attraverso il talento e l'applicazione. La stella polare per le nuove generazioni, la strada da seguire per costruire un futuro di successo. Sarà una giornata di spettacolo ed emozioni, grazie all'evento inserito nel Women's World Tour: si partirà da Luino con arrivo a Cittiglio – la città natale di Binda –, attraverso un percorso che si snoderà in oltre 25 Comuni in provincia di Varese. La classica è capace di esaltare il blasone e la competitività delle interpreti, pronte ad assicurarsi un posto nel prestigioso palmares della manifestazione. Oltre alla gara elite il programma della giornata sarà impreziosito dalla Coppa delle Nazioni juniores al femminile, una vetrina per le aspiranti campionesse del domani. Il Trofeo Binda, nell'alveo dei valori che lo ispirano, è da sempre una grande festa di sport declinato sulle due ruote, un vanto dell'Associazione Sportiva organizzatrice, la Cycling Sport Promotion, e un tratto distintivo del territorio che lo ospita per rievocare le gesta del campione cui diede i natali. Competizioni come questa hanno il pregio di promuovere in modo virtuoso il messaggio universale che caratterizza il nostro movimento, ponendosi come leva per radicare una cultura all'insegna degli ideali su cui si fonda”.

Al via domenica ci saranno quasi tutte le migliori atlete al mondo.

