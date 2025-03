Dalla Regione fondi per strade più verdi

"Metteremo a disposizione di enti locali e imprese della Lombardia più di 50 milioni di euro per strade verdi e intelligenti che contribuiscano a ridurre il traffico, le isole di calore e l’inquinamento".

Le politiche legate alla sostenibilità e sull'adattamento ai cambiamenti climatici sono stati i temi affrontati nell'incontro dei 'Quattro Motori per l'Europa' che ha visto i rappresentanti di Lombardia (Italia), Auvergne-Rhône-Alpes (Francia), Baden-Wurttemberg (Germania) e Catalogna (Spagna) riuniti a Bruxelles nella sede della delegazione della Regione Lombardia in Place du Champ De Mars.

“Nei prossimi tre mesi - ha detto l'assessore all'Ambiente e Clima della Regione Lombardia Giorgio Maione - metteremo a disposizione di enti locali e imprese della Lombardia più di 50 milioni di euro per il recupero delle materie prime critiche, per l’efficientamento degli edifici pubblici e per strade verdi e intelligenti che contribuiscano a ridurre il traffico, le isole di calore e l’inquinamento atmosferico nelle aree urbane".

L'incontro è stata un'occasione per rafforzare la collaborazione tra le quattro regioni e fare il punto sull’attuale situazione geopolitica, gli obiettivi europei comuni e le buone pratiche da mettere in atto per coordinare l’azione amministrativa. Tra i focus tematici le azioni che l’alleanza tra Regioni vuole realizzare in ottica di sostenibilità, puntando in particolar modo su economia circolare e su soluzioni innovative in materia di energia, materie prime e decarbonizzazione.

"Il confronto con le altre realtà europee - ha aggiunto l'assessore - è cruciale per un territorio come quello lombardo che ha una vocazione internazionale e che rappresenta un modello in ambito di economia circolare, sostenibilità e innovazione. Questa sede si conferma una straordinaria opportunità per unire le energie attraverso la condivisione di obiettivi europei”.

"Convocheremo il prossimo meeting con una delegazione di imprenditori - ha concluso l'assessore - l'obiettivo è far conoscere le buone pratiche dei diversi territori in ambito di sostenibilità ambientale, economica e sociale".

