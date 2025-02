'Arte e Donna' al Banco BPM

In occasione dell'inizio della settimana di MuseoCity, domenica 2 marzo verrà inaugurata una mostra che offre uno sguardo affascinante sulla figura femminile attraverso l’arte.

Banco BPM apre le porte della sua sede storica di Piazza Meda a Milano per un evento culturale di grande valore. In occasione dell'inizio della settimana di MuseoCity, domenica 2 marzo verrà inaugurata una mostra che offre uno sguardo affascinante sulla figura femminile attraverso l’arte.

L’esposizione presenta una selezione di circa trenta opere, tra dipinti e sculture, appartenenti alla collezione di Banco BPM, con un arco temporale che spazia dal Barocco al Novecento. Un percorso ricco e suggestivo, in cui la donna si rivela protagonista assoluta, sia come musa ispiratrice che come autrice di opere che esplorano linguaggi artistici differenti: dalla pittura figurativa all’astrazione, dalla scultura alla sperimentazione di strumenti espressivi inediti, in un dialogo tra arte e cinema.

La mostra si propone come un viaggio tra le molteplici sfaccettature della femminilità , unite da un filo invisibile, come quello di Arianna, che guida lo spettatore alla scoperta di una figura complessa e affascinante. Strade d’arte che si intrecciano con storie di donne, reali o leggendarie, raccontate e interpretate da artisti capaci di svelarne l’essenza più profonda.

L’esposizione sarà visitabile gratuitamente fino al 30 giugno, offrendo al pubblico un’opportunità unica per immergersi in un racconto visivo denso di significato.

Inoltre, nella giornata di apertura, domenica 2 marzo, saranno organizzate visite guidate gratuite sia alla mostra che agli ambienti storici di Banco BPM, permettendo ai visitatori di scoprire non solo le opere esposte, ma anche il valore artistico e architettonico della sede.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!