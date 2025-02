Incontro con Nahoisa Yahagi

"Ancora una volta Casa Giacobbe, luogo simbolo della Battaglia di Magenta e della storia della nostra Città, ospiterà un evento di grande rilievo e che vedrà protagonista la ASST Ovest Milanese".

Venerdì 21 febbraio in Casa Giacobbe si terrà l’incontro pubblico, organizzato da ASST Ovest Milanese con il patrocinio del Comune di Magenta, con il professor Nahoisa Yahagi, noto in tutto il mondo per il suo contributo pioneristico nel campo della Gastroenterologia.

"Ancora una volta Casa Giacobbe, luogo simbolo della Battaglia di Magenta e della storia della nostra Città, ospiterà un evento di grande rilievo e che vedrà protagonista la ASST Ovest Milanese e le sue strutture ospedaliere afferenti", commenta il Sindaco di Magenta Luca Del Gobbo. "Siamo felici di accogliere il prof. Yahagi, luminare di fama mondiale, che porterà la sua esperienza e condividerà le tecniche all'avanguardia da lui sviluppate con il personale medico ospedaliero della nostra ASST specializzato in patologie gastroenteriche e oncologiche".

