Una sabato da 'Milanesi imbruttiti'

Prima una masterclass, poi ecco che si va in scena. Pronti a vivere un pomeriggio e una serata assieme a Gernano Lanzoni, ai più conosciuto come il “Milanese imbruttito” (giullare contemporaneo, portavoce della tradizione milanese del teatro canzone da oltre trent’anni, cresciuto tra gli spazi off, teatri, locali di cabaret e centri sociali). L’appuntamento, allora, è sabato 22 febbraio all’Auditorium Paccagnini di Castano Primo, dalle 14 alle 17 appunto con la lezione/incontro, mentre alle 21 sarà la volta dello spettacolo “Matto con licenza”, di e con Lanzoni, accompagnato da Gianluca Beltrame (chitarra e voce), Orazio Attanasio (chitarra e voce) e con la partecipazione straordinaria di Marco Mainini. Uno spettacolo incentrato sulla narrazione della storia di Milano in stile teatro canzone: ironia, tradizione, racconto di Milano e della vita funambolica di Germano. Attingendo dall’esperienza personale dell’artista e dalle sue ricerche storiche, gli spettatori avranno modo di immergersi nelle storie e nelle melodie che caratterizzano il lavoro dell’artista milanese. Attraverso parole e musica sarà possibile osservare la realtà con gli occhi proprio di un giullare contemporaneo.

