Sei telecamere al cimitero

Sei nuove telecamere agli ingressi del cimitero di Magnago. Controllo e monitoraggio in uno dei luoghi sensibili del territorio.

Sei nuove telecamere agli ingressi del cimitero di Magnago. Un intervento reso necessario perché, a differenza del cimitero di Bienate, dove le telecamere erano già state posizionate in passato, quello del capoluogo ne era ancora sprovvisto. Ora, due dispositivi sorvegliano gli accessi principali, mentre altri quattro controllano quelli secondari, realizzati negli ultimi anni. "Una promessa mantenuta - commenta l'Amministrazione comunale - Un progetto, fortemente voluto dal vicesindaco e assessore alla sicurezza Franco Piantanida, che garantisce maggiore controllo in un luogo sensibile. Il posizionamento delle telecamere non solo permette di prevenire episodi spiacevoli e atti vandalici, ma funge anche da deterrente, scoraggiando comportamenti illeciti. Con queste nuove installazioni, il totale della videosorveglianza comunale si avvicina ai 100 dispositivi attivi sul territorio".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!