Educazione stradale e cyberbullismo

Con le idee e gli spunti dell’agente Giuliana Tunici, il comando di Polizia locale cuggionese ha avviato dei progetti con le scuole: dall'educazione stradale a scuola ai consigli contro il cyberbullismo.

Un nuovo approccio per ‘garantire sicurezza’: avvicinare la Polizia locale ai più giovani e ai bambini perchè più che ratificare è importante formare. Già dallo scorso anno, con le idee e gli spunti dell’agente Giuliana Tunici, il comando di Polizia locale cuggionese ha avviato dei progetti con le scuole, idee e percorsi che quest’anno vanno ad implementarsi ulteriormente. Quest’anno, infatti, l’agente si interfaccerà con i bambini della Scuola dell’Infanzia, gli alunni della Scuola Primaria e gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado, affrontando non soltanto le tematiche dell’educazione stradale, ma anche le problematiche del contrasto al bullismo ed al cyberbullismo, che oggi più che mai hanno implicazioni sociali molto ampie, sia per le vittime che per gli autori. “Naturalmente gli incontri saranno tarati in relazione all’età dei destinatari, per cui la nostra Giuliana tornerà a vestire i panni della “Zia Poli” nella Scuola dell’Infanzia, mentre nel cortile interno della Scuola Primaria verrà inaugurato, in primavera, il nuovo ‘Campo Scuola’ sul quale gli alunni si cimenteranno sia in veste di pedoni che di autisti, a bordo di kart a pedali, apprendendo i primi rudimenti della circolazione stradale, veicolare e pedonale”. Accanto a questo, visti i fenomeni sempre più diffusi anche tra noi, particolare attenzione viene ora posta al cyberbullismo: ’obiettivo è quello di sensibilizzare i bambini e gli adolescenti, le loro famiglie e la scuola a prodigarsi per contrastare questo fenomeno, che in genere nasce come harassment e denigration fino ad assumere aspetti più gravi, grazie alle nuove tecnologie, e sfociare nel revenge porn o nell’impersonation.

