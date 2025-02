Castano si promuove anche alla 'BIT'

Castano protagonista anche alla “BIT Milano 2025” (Borsa Internazionale del Turismo). Il Comune, infatti, è stato presente nello spazio di “Tra Navigli e Ticino”.

Castano protagonista anche alla “BIT Milano 2025” (Borsa Internazionale del Turismo). Il Comune, infatti, è stato presente nello spazio di “Tra Navigli e Ticino”. Un’ulteriore e importante occasione, insomma, per promuovere la città, con le sue tante particolarità, caratteristiche e bellezze architettoniche, culturali, storiche e artistiche e gli eventi. “In questo appuntamento – commenta l'assessore Maurizio Del Curto – abbiamo fornito maggiori dettagli su quelli che saranno i cosiddetti “Percorsi di Primavera”, ossia le tante iniziative che coinvolgeranno le nostre città e i nostri paesi. A Castano, ad esempio, l’1 e il 2 marzo ci sarà l’apertura della Villa Rusconi e del Museo Civico e la possibilità di visite illustrative gratuite. Sempre dal primo giorno di marzo (fino al 9), inoltre, in Villa Rusconi spazio alla mostra collettiva in ricordo degli artisti castanesi che ci hanno lasciato”.

