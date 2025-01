"Rita: buona pensione"

Non solo un'impiegata del Comune, ma anche, per molti, un'amica e una persona di cui fidarsi ciecamente. Rita Colombini, istruttore amministrativo dell'area socio-culturale di Arluno, si godrà ora la pensione dopo una vita di lavoro.

Non solo un'impiegata del Comune, ma anche, per molti, un'amica e una persona di cui fidarsi ciecamente. Rita Colombini, istruttore amministrativo dell'area socio-culturale di Arluno, si godrà ora la pensione dopo una vita di lavoro. A esprimerle gratitudine è stato prima di tutto il sindaco Alfio Colombo che, in una nota, afferma: "Dopo tanti anni di lavoro in comune, diamo il saluto di tutta la nostra comunità a Rita Colombini che da pochi giorni ha raggiunto il traguardo della meritata pensione". Sul profilo social su cui anche è stata diffusa la notizia, alcuni cittadini hanno espresso la loro gratitudine lodandone "la passione e la dedizione" e "l'impegno".

