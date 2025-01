La reliquia di Carlo Acutis

La Parrocchia di Cuggiono si appresta a vivere un’intensa settimana di grande spiritualità. Dal 2 al 9 febbraio, infatti, la comunità ospiterà la reliquia del beato Carlo Acutis, canonizzato il prossimo 27 aprile a Roma. Durante la settimana verranno organizzati momenti di preghira e adorazione per bambini e ragazzi, oltre alle ‘40 ore’ per famiglie e adulti. Gran chiusura domenica 9 febbraio con un incontro decanale con testimonianze e riflessioni proprio sulla figura del futuro giovane Santo.

