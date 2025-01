Polenta e cinghiale...

Domenica 19 gennaio, le eleganti sale nobili della Canonica hanno ospitato il tradizionale pranzo di Sant'Antonio. Piatto forte della giornata l’attesissimo cinghiale con polenta. L'atmosfera, festosa e allegra, ha reso la domenica ancora più memorabile. Oltre al buon cibo, non è mancata la buona compagnia, con risate e chiacchiere che hanno riempito le sale nobili della canonica, facendo sentire tutti i presenti parte di una grande famiglia. La domenica di festa ha saputo coniugare ottimo cibo, tradizione e spirito di comunità. La partecipazione numerosa e l'atmosfera calorosa dimostrano quanto questo evento sia radicato nel cuore della popolazione, e la speranza è che anche le future edizioni possano riservare altrettanta allegria e successo.

