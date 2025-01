Il cuore 'rossonero' per la pediatria

Grazie ai fondi raccolti durante la cena natalizia, il Milan Club Cuggiono ha acquistato tre tablet e lasciato alcuni fondi per i piccoli pazienti del reparto di Chirurgia Pediatrica di Legnano.

Nonostate il campo quest'anno provochi un'alternanza di momenti di gioia e delusioni, il loro rendere tifosi non gli fa mai mancare l'entusiasmo. Ecco allora che il Milan Club Cuggiono si conferma ancora una volta un esempio di solidarietà e impegno per il prossimo. Grazie alla raccolta fondi organizzata in occasione della tradizionale cena di Natale, il club ha donato 2.000 euro all'Ospedale di Legnano. La donazione è stata ufficialmente consegnata nei giorni scorsi durante un incontro con il direttore sanitario Eugenio Vignati e la dottoressa Eugenia Piro, responsabile del reparto di Chirurgia Pediatrica.

La cifra raccolta è stata destinata in parte all'acquisto di tre tablet, che saranno utilizzati dai bambini in attesa di intervento per distrarsi e alleviare la tensione. La restante somma è stata devoluta alla Fondazione dei Quattro Ospedali (Legnano, Cuggiono, Abbiategrasso e Magenta) per sostenere ulteriormente il reparto di Chirurgia Pediatrica.

La raccolta fondi è stata resa possibile grazie alla partecipazione attiva dei soci del club, che hanno contribuito generosamente durante la festa di Natale. L'evento, caratterizzato da un'atmosfera di condivisione e passione per il calcio, ha visto la presenza speciale dei giornalisti sportivi Peppe Di Stefano e Carlo Pellegatti, che hanno arricchito la serata con i loro interventi.

Il presidente del Milan Club Cuggiono Antonio Albrizio ha espresso grande soddisfazione per il successo dell’iniziativa: "Siamo orgogliosi di poter contribuire al benessere dei più piccoli e di supportare il lavoro straordinario del personale medico e infermieristico dell’Ospedale di Legnano. Questa donazione è il frutto dello spirito di solidarietà che da sempre contraddistingue il nostro club."

L'Ospedale di Legnano ha ringraziato calorosamente il Milan Club Cuggiono per il gesto di generosità, sottolineando l'importanza di iniziative di questo tipo per migliorare il comfort e la qualità dell’esperienza ospedaliera dei piccoli pazienti.

Questa iniziativa dimostra come la passione per il calcio possa trasformarsi in un potente strumento di solidarietà, capace di fare la differenza nella vita di chi ne ha più bisogno.

