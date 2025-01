Prima visita? Nel 2027!

La testimonianza di Luciano Lo Bianco presidente della UILDM sezione di Legnano che si è recato a prenotare una visita oculistica all'ospedale di Cuggiono: prima data marzo 2027.

Un cittadino lombardo, nonché presidente della UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare), sezione di Legnano, ha voluto condividere un episodio che evidenzia le criticità del sistema sanitario regionale.

“Mi sono recato al CUP dell’ospedale di Legnano per prenotare una visita oculistica per me stesso. Con grande disappunto, mi è stato comunicato che la prima disponibilità utile sarebbe stata presso l’ospedale di Cuggiono, il giorno 30 marzo 2027.” Queste parole, intrise di amarezza, raccontano una realtà che molti cittadini della Lombardia si trovano a fronteggiare ogni giorno: tempi di attesa estremamente lunghi per visite ed esami specialistici.

L’esperienza personale di questo cittadino evidenzia una delle grandi problematiche del sistema sanitario lombardo, spesso lodato come un modello di eccellenza. Tuttavia, episodi come questo sollevano interrogativi sulla capacità del sistema di garantire cure tempestive ed efficienti.

“La salute è un diritto fondamentale, e situazioni come queste rischiano di metterlo in discussione. Ritardi così significativi compromettono non solo la salute fisica delle persone, ma anche la fiducia nel sistema pubblico,” aggiunge il presidente della UILDM di Legnano.

Questo caso non è un episodio isolato, ma parte di un problema sistemico che richiede interventi urgenti. I cittadini lombardi si aspettano risposte concrete da parte delle istituzioni sanitarie per migliorare l’accesso ai servizi, riducendo i tempi di attesa e garantendo la qualità delle prestazioni.

“Non possiamo permettere che un sistema sanitario, che dovrebbe essere un pilastro del benessere sociale, diventi un ostacolo per chi ha bisogno di cure. Mi auguro che questa segnalazione stimoli un dibattito costruttivo e porti a soluzioni reali per il bene di tutti,” conclude il cittadino.

