Scuole al freddo, studenti a casa

Dopo la polemica, che non si placa, sull'aumento dei buoni pasto, nuovi problemi alle scuole: le medie son state mandate a casa in tarda mattinata, l'infanzia nel pomeriggio.

E' un periodo decisamente complesso per le scuole cuggionesi. Con l'inizio del nuovo anno la notizia dell'aumento del costo dei buoni pasto ha creato pesanti polemiche tra i genitori che, in questi giorni, si ritroveranno per capire la forma di protesta dopo il colloquio tra Comune e Comitato Genitori.

Oggi, lunedì 20 gennaio, però una nuova situazione di disagio: in primis per la secondaria di primo grado. Gli alunni delle medie, infatti, si son ritrovati stamane con la scuola fredda e nonostante l'invio già dalle ore 9 di una squadra di tecnici il problema non è stato risolto. Son stati quindi contattati i genitori per far mandare a casa i figli.

Situazione simile anche per quel che riguarda la scuola dell'Infanzia: l'avviso qui è arrivato nel primo pomeriggio per il freddo nelle aule. Anche in questo caso, i genitori disponibili son andati a recuperare i figli.

