2016 e 2017... si gioca!

Appuntamento nella palestra della scuola Primaria di Turbigo. Divise e scarpini pronti, pallone sotto braccio... e via che si è giocato!

Appuntamento nella palestra della scuola Primaria di Turbigo. Divise e scarpini pronti, pallone sotto braccio... e via che si è giocato! Tutti in campo, infatti, per 'Soccerito Indoor Cup', organizzato dai Soccer Boys. "C'è stata una preparazione di alcuni mesi per preparare il torneo - commenta Antonio De Bartolo, direttore generale dei Soccer - E il risultato è stato sicuramente positivo". Due giorni, allora, di avvincenti sfide di calcio, che hanno visto la partecipazione di più società del territorio e anche delle province attorno. E protagoniste sono state le categorie 2016 e 2017. Un weekend, alla fine, di condivisione, coinvolgimento e divertimento che ha saputo conquistare tutti, piccoli e grandi. "L'obiettivo principale è stato quello di far divertire i ragazzi e renderli partecipi dell'appuntamento - conclude De Bartolo".

2016 E 2017... TUTTI IN CAMPO!



Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!