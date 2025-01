La cena per Sant'Antonio

Venerdì 17 gennaio 2025, alle ore 19:30, presso la Sala Cattaneo nel Parco Ghiotti la Lega invita alla cena di Sant'Antonio, un appuntamento ormai ventennale.

La Lega Sezione di Marcallo con Casone è lieta di annunciare che, anche quest’anno, si terrà la tradizionale Cena di Sant’Antonio, un evento che da oltre 20 anni celebra le radici e le tradizioni della nostra comunità.

L’appuntamento è fissato per venerdì 17 gennaio 2025, alle ore 19:30, presso la Sala Cattaneo nel Parco Ghiotti. La serata rappresenta un’occasione unica per condividere momenti di convivialità e allegria, rafforzando il legame con la nostra storia e la nostra cultura.

«È con grande orgoglio che rinnoviamo questa iniziativa, nata per creare un momento di incontro e condivisione nel nome delle tradizioni locali. Vi aspettiamo numerosi per trascorrere qualche ora in compagnia e allegria», affermano gli organizzatori.

L’invito è aperto a tutti i cittadini. Non mancate a questa serata speciale che unisce convivialità e tradizione!

Prenota adesso! Solo via whatsapp Invia un messaggio +393283510579

