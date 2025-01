La Città metropolitana di Milano ha calendarizzato una serie di sopralluoghi e incontri con i sindaci dei Comuni toccati da tre delle Linee finanziate nell’ambito del PNRR.

Nell'ambito della realizzazione delle opere del Biciplan “Cambio”, la Città metropolitana di Milano ha calendarizzato una serie di sopralluoghi e incontri con i sindaci dei Comuni toccati da tre delle Linee finanziate nell’ambito del PNRR. In tali occasioni verranno forniti aggiornamenti relativi all'avanzamento dei lavori in corso delle Linee di piste ciclabili 5, 7 e 15. Nel dettaglio:

. venerdì 17/01/2025 alle 9 sopralluogo nel cantiere a Mediglia (Linea 7), cui seguirà un incontro tecnico;

. martedì 21/01/2025 ore 11.30 incontro con Comuni Linea 5 (Segrate, Vignate, Melzo, Pioltello, Pozzuolo Martesana, Cassano D’Adda);

. venerdì 24/01/2025 ore 10.30 sopralluogo a Rho (linea 15);

. venerdì 24/01/2025 ore 12.00 sopralluogo a Nerviano (linea 15);

. martedì 28/01/2025 ore 15:00 riunione con i Comuni della Linea 7 (Mediglia, Paullo, Pantigliate, Colturano, Peschiera Borromeo).

Così commenta il consigliere delegato alla mobilità Marco Griguolo: “Questi incontri sono tesi a mantenere vivo il confronto con i territori, come è nostra consuetudine, per presentare il punto sullo stato dell’arte della realizzazione di una infrastruttura strategica che ha una valenza che supera i confini della nostra area metropolitana. Nelle prossime settimane organizzeremo delle riunioni anche con gli Amministratori dei Comuni delle altre due Linee finanziate dal PNRR, perché per la Città metropolitana l’ascolto dei 133 Comuni che la compongono ha valore prioritario”.

