Don Franco torna a Cassano

Con fine gennaio don Franco Roggiani, storico parroco cuggionese e da diversi anni a Casate, tornerà nel paese natale di Cassano Magnago.

Che per le parrocchie del territorio siano mesi e anni di cambiamenti ormai si sa, il sempre minor numero di sacerdoti, le condizioni di salute di alcuni e il normale avvicendarsi tra comunità fa il resto. Tra poco mesi per le comunità di Bernate Ticino e Casate ci sarà il probabile cambio di parroco per l'arrivo all'età di pensione del parroco don Germano Tonon, ora intanto un annuncio un po' a sopresa che riguarda don Franco Roggiani.

"Con la fine del mese di Gennaio don Franco si trasferirà a Cassano Magnago, suo paese di origine. La motivazione è data da motivi di salute ormai inderogabili. Egli si trasferirà presso i nipoti in attesa di trovare collocazione presso la piccola comunità di preti che si trova proprio a Cassano. In questo modo don Franco potrà godere delle attenzioni dei suoi familiare per la sua salute e offrire un servizio pastorale in un contesto di fraternità sacerdotale - ha spiegato nella comunicazione ufficiale Mons. Luca Raimondi, vescovo della Zona Pastorale V - Accogliamo questa notizia con rispetto e con gratitudine per la presenza di don Franco in mezzo a noi in questi anni. Il ringraziamento viene offerto da tutta l’unità pastorale di Bernate e Casate, con il suo parroco don Germano. A questo ringraziamento si unisce anche il nostro Arcivescovo e da parte mia un sincero grazie a don Franco anche per la sua testimonianza sacerdotale nella mia giovinezza in seminario".

