Vuoi renderti utile per iniziative sociali o altro. Attraverso l'iscrizione al registro, i volontari civici di Magnago e Bienate potranno svolgere gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà attività di proprio interesse, ottenendo delle tutele come la copertura assicurativa e il riconoscimento ufficiale da parte dell'ente comunale. Un esempio pratico è il gruppo di volontari ‘Puliamo Insieme’, rivolto alla mantenimento del decoro urbano e alla rimozione dei rifiuti abbandonati sul territorio comunale. Come iscriversi: Ritirando e consegnando il modulo all'ufficio protocollo del Comune, inviando via mail il modulo firmato con copia di documento d'identità all'indirizzo info [at] comune [dot] magnago [dot] mi [dot] it, effettuando la procedura online al link sportello del cittadino con accesso tramite SPID.

