Qualità dell'aria: attivate misure anti inquinamento

A Monza, Milano, Lodi e Cremona attive misure temporanee di primo livello anti inquinamento.

I dati pubblicati da ARPA hanno certificato il superamento del valore limite riferito alla media giornaliera di PM10, nelle province di Milano, Monza Brianza, Lodi e Cremona. Considerate le previsioni meteorologiche, tendenzialmente favorevoli all’accumulo degli inquinanti in tutti questi territori, da martedì 31 dicembre, si attiveranno le misure temporanee di primo livello in tutte le province sopra elencate. Come previsto dalla dGR 2634/2024, sarà attivo, nei Comuni con più di 30.000 abitanti e in quelli che hanno aderito su base volontaria, il divieto di circolazione dei veicoli fino a euro 1 benzina e fino a euro 4 diesel compresi, anche se dotati di FAP (filtro antiparticolato) efficace o aderenti al servizio Move-In. In tutti i Comuni delle province interessate saranno inoltre vigenti il divieto di utilizzo degli impianti termici alimentati a biomassa legnosa fino a 3 stelle comprese, il divieto di spandimento dei liquami zootecnici (salvo iniezione e interramento immediato), la riduzione di 1 °C delle temperature massime nelle abitazioni e il divieto di qualsiasi tipo di combustione all’aperto.

Nei prossimi giorni verrà valutato il verificarsi delle condizioni per la eventuale disattivazione delle misure.

