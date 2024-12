La Prociv torna in Emilia Romagna

Lunedì 30 dicembre la Protezione Civile di Castano tornerà a Traversara (frazione di Bagnacavallo) in Emilia Romagna.

Pronta a tornare in quei luoghi duramente colpiti solo pochi mesi fa dall’alluvione. Perché quando c’è da portare aiuto, sostegno e contributo, eccola sempre in prima linea. E allora lunedì 30 dicembre la Protezione Civile di Castano tornerà a Traversara (frazione di Bagnacavallo) in Emilia Romagna. Ma tutti, alla fine, possono dare una mano. Durante queste feste, infatti, spesso si ricevono tanti regali e magari alcuni finiscono nel dimenticatoio. Se qualcuno, allora, ha da donare qualcosa (per lo più in questo momento servono piccoli e grandi elettrodomestici), contatti la stessa Prociv.

