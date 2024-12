Bergamo schianta UYBA Eurotek

Gara sicuramente sotto le aspettative per la formazione biancorossa, in difficoltà in tutti i fondamentali.

Battuta d'arresto per la Eurotek UYBA Busto Arsizio che cede per 3 set a 0 al Volley Bergamo sul taraflex del Pala Facchetti di Treviglio. Gara sicuramente sotto le aspettative per la formazione biancorossa, oggi in difficoltà in tutti i fondamentali contro una squadra che si è confermata ostica per il team biancorosso, sconfitto anche all'andata per 3-1. La squadra di Carlo Parisi, trascinata oggi da una Cese Montalvo in versione "God Mode" (MVP con 23 punti e il 60% offensivo), ha condotto sempre nel punteggio, ben orchestrata da Evans al palleggio e aggressiva sempre al servizio. In doppia cifra anche la capitana Mlejnkova (11) e l'ex Vittoria Piani (10). Per le farfalle, che come nelle ultime uscite hanno alternato spesso la diagonale principale con Scola e Frosini a fare staffetta con Obossa e Boldini, solo la centrale Van Avermaet ha superato quota 10: 12 i punti per lei (63% offensivo con 5 muri).

Prossimo incontro per le farfalle domenica 29 dicembre alle 18 in trasferta a Novara per la gara secca dei quarti di finale di Coppa Italia. Aperte le prevendite per le gare di gennaio alla e-work arena contro Vallefoglia (5/1), Chieri (15/1), Milano (26/1) e Conegliano (29/1) qui: https://www.vivaticket.com/it/venue/e-work-arena/515238050

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!