Vittoria numero 11 per la Futura

Il Boxing Day è biancorosso; la Futura Volley chiude il 2024 con la vittoria numero undici!

Un’ora e dieci minuti e la Futura Volley manda in archivio il match contro l’Hermaea Olbia e un dicembre difficile, intenso ma quanto mai foriero di soddisfazioni. Il 2024 della squadra di coach Alessandro Beltrami si chiude con un bilancio abbondantemente in attivo, con una serie aperta di undici vittorie e addirittura tredici risultati utili consecutivi. Il primo posto nel girone B certifica il grande lavoro fatto dalle biancorosse, che hanno saputo vincere gare difficilissime come quella dei quarti di Coppa Italia contro Macerata e lo scontro diretto in casa dell’Itas Trentino dando prova di grande solidità mentale e di forza di un gruppo mai così coeso e unito.

Il Boxing Day avrebbe potuto rivelarsi una trappola per Rebora e compagne, appesantite dalle fatiche dell’ultimo periodo e a rischio di un possibile calo di adrenalina dopo la fresca impresa del Sambapolis. E invece, in poco più di un’ora, le biancorosse hanno stampato un secco 3-0 facendo spallucce alla stanchezza, divertendosi in campo ma soprattutto… avvicinandosi col sorriso a tre giorni di meritato risposo!

Il match racconta di una Futura Volley che solo in avvio ha faticato a prendere ritmo, ma una volta ingranate le marce alte non si è più fermata, presa per mano dalla lucida regia di Sofia Monza (anche 5 punti per l’MVP del Boxing Day), bravissima nel mandare in doppia cifra quattro compagne e a far viaggiare Busto Arsizio al 47% offensivo: Elisa Zanette è la top scorer con 17 punti (col 50%!), Alyssa Enneking si ferma a 12 (45%), a quota 10 punti Bianca Orlandi e Fatim Kone (57% e 2 muri).

