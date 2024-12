Corso per stranieri

In data 9 gennaio 2025, dalle ore 14.00 alle ore 15.30, si svolgerà il primo incontro del progetto "Corso gratuito di lingua italiana per adulti stranieri".

Tutti gli interessati, a partire dai 16 anni d'età, potranno partecipare a tale incontro presentandosi presso la Biblioteca comunale.

Nel corso della prima lezione, le maestre volontarie effettueranno dei test di ingresso volti ad appurare il livello di conoscenza della lingua italiana da parte dei partecipanti. In base ai risultati di tale test, gli studenti saranno suddivisi in piccoli gruppi omogenei che seguiranno un programma didattico differenziato nei livelli base, intermedio o avanzato.

Il materiale necessario per seguire le lezioni sarà fornito a cura degli organizzatori.

