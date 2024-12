Apre la 18esima farmacia

A seguito dell’atto di giunta sarà avviata la revisione delle zone farmaceutiche finalizzata a individuare l’area in cui troverà spazio la diciottesima sede.

La giunta comunale, su proposta dell’assessore alla Città futura Lorena Fedeli, ha avviato l’iter per l’istituzione della diciottesima farmacia in città. L’atto risponde a un obbligo di legge, della Regione Lombardia, che stabilisce in 1:3.300 il rapporto fra le autorizzazioni per le farmacie e il numero di abitanti. Con una popolazione che, l’1 gennaio 2024, ha raggiunto i 60mila 443 residenti è quindi scattato l’obbligo di rivedere il numero delle farmacie istituendo la diciottesima sede.

A seguito dell’atto di giunta sarà avviata la revisione delle zone farmaceutiche finalizzata a individuare l’area in cui troverà spazio la diciottesima sede e, alla luce di questo lavoro, l’amministrazione comunale valuterà l’opportunità di esercitare la prelazione, creando così una farmacia comunale, oppure mettere a bando l’autorizzazione lasciandola al concorso fra operatori privati.

