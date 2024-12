Un incontro con don Massimo Mapelli

L’evento si aprirà alle 17.30 con l’aperitivo per tutti e merenda per i più piccoli, mentre alle 20 avrà inizio la cena a base di polenta e bruscitt.

Sabato 14 dicembre, presso le Sale Nobili della Canonica di Bernate Ticino, la sezione del Lions Club Milano Ovest organizza una serata di festa e incontro con la realtà di don Massimo Mapelli. Sacerdote della Diocesi di Milano, don Massimo è il fondatore di ‘Una Casa Anche Per Te Onlus’, associazione di solidarietà famigliare che dal 2000 si dedica alle persone in difficoltà attraverso progetti di accoglienza, formazione e inserimento lavorativo. Alla serata saranno presenti i ragazzi dell’associazione che insieme a don Massimo porteranno una testimonianza importante della loro realtà. L’evento si aprirà alle 17.30 con l’aperitivo per tutti e merenda per i più piccoli, mentre alle 20 avrà inizio la cena a base di polenta e bruscitt. Inoltre, dalle 17 alle 19 sarà possibile visitare la Canonica grazie alla collaborazione con le guide dell’Associazione Calavas. Il ricavato della serata sarà destinato al progetto ‘Nuovi orizzonti’, promosso da Lions Clubs International Foundation a sostegno dei minori in difficoltà.

