Vicini a Rino Pruiti

"Esprimo solidarietà e vicinanza al sindaco di Buccinasco - scrive Colombo sul suo profilo social - un ammninistratore onesto e capace".

Tra i messaggi di solidarietà è arrivato anche il suo. Il sindaco di Arluno Alfio Colombo esprime vicinanza al suo collega di Buccinasco Rino Pruiti dopo le minacce ricevute che, sulla sua macchina, al cimitero, ha trovato di recente una scritta con un messaggio inquietante e inequivocabile: "fatti i c... tuoi o finisci al cimitero". "Esprimo solidarietà e vicinanza al sindaco di Buccinasco - scrive Colombo sul suo profilo social - un ammninistratore onesto e capace, forse proprio per questo vittima, ancora una volta, di minacce inaccettabili. Citando quanto comparso su "Avviso pubblico", il primo cittadino arlunese ribadisce che "questi gravi episodi che colpiscono non solo il sindaco ma anche l'intera comunità che rappresenta dono un attacco alla democrazia e ai valori fondamentali che guidano l'amministrazione della cosa pubblica".

