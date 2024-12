Ha aperto il McDonald's di Castano Primo

Da questa mattina è attivo il nuovo punto vendita della catena americana di fast food. Ampi spazi interni, ma anche molti all'esterno. Dall'11 dicembre aprirà anche il nuovo Tigros.

Castano Primo accoglie da oggi, venerdì 6 dicembre, una nuova apertura che promette di diventare un punto di riferimento per residenti e visitatori: il primo ristorante McDonald's della città. Situato in una posizione strategica, questo nuovo locale porta con sé non solo i famosi panini dell'insegna americana, ma anche una serie di opportunità per la comunità locale.

Il ristorante offrirà il classico menu McDonald’s, che spazia dagli iconici Big Mac e McChicken a opzioni vegetariane e dedicate ai più piccoli, senza dimenticare le colazioni e il caffè McCafé. Gli ambienti moderni e accoglienti sono progettati per soddisfare le esigenze di famiglie, lavoratori e studenti. Tanti i posti interni, ma ancor più le postazioni esterne all'aperto.

McDonald’s Castano Primo si distingue per l’adozione di tecnologie innovative, come i totem per le ordinazioni, e un forte impegno verso la sostenibilità. Il locale è stato progettato seguendo criteri che minimizzano l'impatto ambientale, con attenzione al risparmio energetico e alla gestione responsabile dei rifiuti.

L'apertura ha portato alla creazione di numerosi posti di lavoro, coinvolgendo soprattutto giovani del territorio. Da mercoledì 11 dicembre aprirà, accanto, anche il nuovo Tigros.

