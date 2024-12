L'abbattimento delle vecchie scuole

I vecchi edifici sono ora in fase di smantellamento. "Al loro posto, abbiamo previsto due progetti differenti, rispettando la diversa destinazione d’uso".

Stanno per essere avviati i cantieri per l’abbattimento dei due vecchi edifici scolastici di Inveruno, quello di Piazzetta Don Bosco e quello di Via Palestro, dove prima sorgevano le vecchie scuole elementari e medie. “Abbiamo appena consegnato ufficialmente l’incarico all’Azienda Manelli – spiega l’assessore ai lavori pubblici Sara Bettinelli – Ricordiamo che queste procedure di abbattimento rientrano nel completamento della realizzazione del nuovo polo scolastico e sono necessarie come requisiti per accedere al contributo GSE del Ministero dell’Ambiente per l’efficientamento energetico. Dopo aver svolto la valutazione sull’adeguamento antisismico ed energetico degli edifici esistenti, abbiamo appurato che non conveniva farlo (il costo dell’eventuale riqualificazione superava quello sostenuto per realizzare il nuovo polo) e che risultavano non recuperabili. Al loro posto, abbiamo previsto due progetti differenti, rispettando la diversa destinazione d’uso: le vecchie scuole elementari sorgono su un’area storicamente residenziale, quindi pensavamo a un progetto di social housing, con immobili destinati a giovani e coppie, con ingresso facilitato, mentre le vecchie scuole medie sono allocate su un terreno a uso verde pubblico e strutture sportive, quindi abbiamo in mente una nuova palestra, considerato che con l’abbattimento delle due scuole, verranno eliminate anche due palestre”.

