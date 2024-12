Un weekend per il volontariato

L’evento, organizzato dal gruppo “Ali Bianche” con il patrocinio del Comune, si terrà nel parco interno di Villa Litta Modignani e sarà un’occasione unica per avvicinare la cittadinanza, giovani e meno giovani, al mondo del volontariato e dell’emergenza.

Nel weekend del 7 e 8 dicembre, Ossona ospiterà un’importante iniziativa dedicata alla Protezione Civile e al volontariato. L’evento, organizzato dal gruppo “Ali Bianche” con il patrocinio del Comune, si terrà nel parco interno di Villa Litta Modignani e sarà un’occasione unica per avvicinare la cittadinanza, giovani e meno giovani, al mondo del volontariato e dell’emergenza. Il programma avrà inizio sabato alle ore 13.30 con l’allestimento di un campo tipico di Protezione Civile, simulando una situazione di emergenza. I partecipanti potranno osservare da vicino le strutture e le procedure utilizzate in contesti di crisi. La serata prevede una cena per i volontari presso la cucina del campo, seguita dalla proiezione di foto e filmati del gruppo “Ali Bianche”, che documenteranno interventi svolti in situazioni di emergenza. I volontari trascorreranno la notte in tenda, offrendo un’esperienza autentica di vita da campo. La giornata di domenica inizierà con la colazione al campo alle ore 7.30, seguita alle 9.00 da esercitazioni pratiche dei volontari, tra cui il lancio delle manichette e altre attività dimostrative. Alle ore 10.00, i Vigili del Fuoco offriranno una dimostrazione dettagliata, illustrando il funzionamento dell’autopompa e mostrando l’interno delle ambulanze. Questo momento educativo sarà particolarmente utile per chi desidera conoscere meglio i mezzi e le tecniche di soccorso. L’evento è aperto a tutta la cittadinanza, con l’obiettivo di sensibilizzare e coinvolgere il pubblico nel lavoro della Protezione Civile. Giovani, famiglie e appassionati potranno apprendere l’importanza del volontariato e delle competenze necessarie per affrontare le emergenze. Grazie al gruppo “Ali Bianche” e al supporto del Comune di Ossona, il Campus “Ala 10” rappresenta un esempio concreto di impegno civico e solidarietà. Non perdete l’occasione di partecipare a questa esperienza educativa e coinvolgente!

