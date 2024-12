Milano: si accende il grande albero

La cerimonia di accensione dell’Albero dei Giochi di Milano Cortina 2026 si terrà venerdì 6 dicembre, a partire dalle ore 17 in piazza Duomo. In totale sono 27 gli abeti sparsi in città.

Milano si prepara alle festività natalizie. Saranno complessivamente 27 gli alberi di Natale distribuiti in tutti i quartieri della città insieme alle 14 installazioni di luminarie che accenderanno lo spirito natalizio.

Lo Spirito del Natale e i valori Olimpici e Paralimpici illumineranno piazza Duomo con l'albero dei Giochi di Milano Cortina 2026

Ad augurare buone feste a tutti i milanesi e ai turisti presenti in città sarà un abete Picea Abies Excelsa proveniente da Ponte di Legno, in Val Camonica, alto 27,5 metri. Anche quest’anno il simbolo del Natale milanese sarà impreziosito da decorazioni olimpiche e paralimpiche: insieme alle centinaia di tradizionali sfere natalizie e alle migliaia di luci bianche, a guarnire il maestoso abete, ci saranno le due tenere Mascotte di Milano Cortina 2026. Tina e Milo in versione sportiva riprodotti su addobbi personalizzati che renderanno speciale il fantastico esemplare e porteranno ancora una volta la magia dei Giochi nel capoluogo lombardo. Ai piedi dell’albero sarà riprodotto un villaggio natalizio con attività di intrattenimento realizzate dalle aziende che hanno collaborato alla realizzazione del progetto natalizio, Coca-Cola e Samsung.

La cerimonia di accensione dell’Albero dei Giochi di Milano Cortina 2026 si terrà venerdì 6 dicembre, a partire dalle ore 17:00 in piazza Duomo.

Il Giardino Incantato in Galleria e alberi in ogni municipio

Ispirato alla rinomata sontuosità dell’iconico palazzo di Versailles, l’albero di Natale Dior Parfums, alto più di 14 metri e decorato con più di 1.900 elementi, è ricoperto da fiori dorati e dal simbolo più iconico del brand: la stella. Alzando gli occhi verso l’alto si possono ammirare infinite catene luminose che accendono la volta dell’Ottagono che, con lo stemma del Comune di Milano al centro, illumina il ‘salotto’ della città. A questo progetto si aggiungono gli altri otto alberi che Dior Parfums posizionerà nei municipi della città. L’accensione è prevista mercoledì 4 dicembre alle ore 18:30

Gli alberi di Natale in città

Tanti progetti coinvolgenti valorizzeranno luoghi e zone differenti della città grazie al bando “Natale degli Alberi”, alla collaborazione tra pubblico e privato e agli sponsor che hanno deciso di partecipare. Ad ogni progetto nel centro storico è collegato un secondo nelle aree esterne. Il valore complessivo è pari a 5,6 milioni di euro.

Ecco dove trovare alberi e luminarie natalizie (allegata al comunicato la scheda con le singole descrizioni): piazza Duomo (Fondazione Milano Cortina 2026), Galleria Vittorio Emanuele II, volta dell’Ottagono e altri 8 alberi disposti in tutti i municipi (Dior Parfums); piazza della Scala e luminarie in viale Affori (Motta); piazza San Babila, luminarie in corso Vittorio Emanuele II e in via Santa Rita da Cascia, due alberi in piazza Modotti e via Giacosa (Sephora); piazza Cordusio, luminarie in via Dante e un albero in via dell’innovazione/teatro Arcimboldi (Lego); Galleria del Corso e piazzale Archinto (Victoria’s Secret); piazza San Carlo e piazza Olivetti (Fondazione AIRC con Banco BPM); largo La Foppa e luminarie in via Meda (A2A Life Company); piazza Sempione con pista di pattinaggio e villaggio, luminarie in via Guido d’Arezzo e in via Griffini (Veralab); via Croce Rossa e luminarie in via Imbonati (Emporio Armani); piazza Duca D’Aosta con pista di pattinaggio e luminarie in via Gluck (Grandi Stazioni Retail); piazza Tre Torri e luminarie in via Michelino da Besozzo, piazza Prealpi e via Monte Generoso (City Life Shopping District con Lego Italia); piazza San Fedele e luminarie in viale Fulvio Testi (Prysmian); piazza Gae Aulenti (Portanuova); luminarie in via Broletto e via Pistoia (Banca Investis); luminarie caselli Porta Venezia, corso Buenos Aires e viale Umbria (Enel).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!