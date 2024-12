Sarà piazza Piersanti Mattarella?

Il sindaco Nicoletta Saveri: "“Fin dai primi passi della progettazione della nuova piazza, l’Amministrazione ha riflettuto sull’opportunità di dedicarla a una personalità di alto profilo".

Durante il Consiglio Comunale di venerdì 29 novembre l’Amministrazione inverunese guidata da Nicoletta Saveri ha voluto porre l’attenzione della cittadinanza su un’idea, valutata da tempo, per conferire l’intitolazione della nuova piazza del Polo Scolastico a Piersanti Mattarella, figura di spicco della politica italiana e simbolo di legalità e lotta alla criminalità organizzata.

“Fin dai primi passi della progettazione della nuova piazza, l’Amministrazione ha riflettuto sull’opportunità di dedicarla a una personalità di alto profilo, la cui biografia e valori potessero rappresentare al meglio lo spirito di uno spazio pubblico centrale nella comunità – spiega Nicoletta Saveri, sindaco inverunese - Dopo un’attenta valutazione, è emersa la figura di Piersanti Mattarella, il cui impegno civile, politico e istituzionale costituisce un esempio prezioso per le giovani generazioni e per tutta la cittadinanza”.

Piersanti Mattarella, presidente della Regione Siciliana dal 1978 al 1980, è ricordato per il suo instancabile impegno contro le mafie e ogni forma di criminalità organizzata. La sua vita e il suo sacrificio rappresentano un modello di coraggio, dedizione e difesa dei valori democratici. Intitolare la piazza a lui significa non solo riconoscere la sua eredità morale, ma anche educare le generazioni future alla legalità e alla responsabilità civile.

“Riteniamo che la nuova piazza, collocata tra due scuole, rappresenti un luogo simbolico e strategico per trasmettere valori di alto profilo come quelli incarnati da Piersanti Mattarella – prosegue il sindaco Nicoletta Saveri – La nostra proposta nasce dalla volontà di celebrare una figura che, con la sua vita e il suo impegno, rappresenta il meglio della storia civile e politica del nostro Paese”.

