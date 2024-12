Teresa: cento volte auguri!

“Cento volte auguri!”. Già: un compleanno davvero speciale alla Casa di Riposo San Giuseppe - Opera Don Guanella di Castano Primo.

“Cento volte auguri!”. Già: un compleanno davvero speciale alla Casa di Riposo San Giuseppe - Opera Don Guanella di Castano Primo. Cento anni, infatti, per la signora Teresa. E, allora, si è festeggiato assieme ai familiari e alla nipote e alla presenza anche dell'assessore Licia Colombo, che ha voluto complimentarsi e congratularsi con lei e omaggiarla di un dolce pensiero a nome dell’Amministrazione Comunale e di tutta la comunità Castanese. La signora Teresa, originaria proprio di Castano, è ancora molto attiva e le piace, come ricordano dalla struttura, mettersi in gioco nelle varie proposte e attività di gruppo che vengono proposte dalle educatrici e che spesso la vedono ottenere ottimi risultati. È amante anche delle iniziative a tema musicale e partecipa con tanta attenzione ai momenti religiosi. Un passato, poi, da operaia in tessitura, che ancora oggi ricorda con grande affetto.

