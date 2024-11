‘Open Night’ alle Canossiane

Una serata dedicata ai futuri studenti e alle loro famiglie per scoprire non solo la struttura scolastica, ma toccare con mano il nuovo modello didattico.

La Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Madre A. Terzaghi di Magenta ha aperto le sue porte in occasione dell’Open Night tenutosi lo scorso 15 novembre. Una serata dedicata ai futuri studenti e alle loro famiglie per scoprire non solo la struttura scolastica, ma soprattutto toccare con mano il nuovo modello didattico applicato dall’inizio dell’anno. Il corpo docente ha infatti scelto di applicare il metodo didattico per ambienti di apprendimento (DADA) che ha come fulcro una didattica che parte dal luogo di apprendimento. L’ambiente è progettato partendo dal docente e dalla sua materia, tenendo poi conto del tipo di lezione pensata per gli alunni e degli strumenti necessari. “L’ aula di lingue – ci spiega la professoressa Elena Morelli – è stata progettata in due parti, la prima dedicata all’inglese e la seconda al francese. Ogni segmento di aula è ben distinto da bandiere e cartellonistica dedicata, inoltre i banchi sono disposti a isole in modo tale da favorire il lavoro di gruppo e la collaborazione durante tutta la durata delle lezioni. L’obiettivo è proporre attività coinvolgenti e attrattive, che stimolino i ragazzi grazie anche a inserimenti ludici e partendo proprio dall’utilizzo della lingua per poi ricavare le regole grammaticali e le funzioni linguistiche”. Durante l’Open Night i ragazzi hanno potuto provare in prima persona l’esperienza della didattica innovativa proposta dalla Scuola. Insegnanti e studenti hanno organizzato attività originali e immersive mettendo in campo una proposta innovativa e all’avanguardia.

