“Tutto all’aria”, Legnano siCura con giochi, spettacoli e laboratori sabato pomeriggio al Parco Falcone Borsellino.

Continuano le iniziative di Legnano siCura per promuovere, attraverso attività di animazione, la socialità, quindi la sicurezza, nei luoghi pubblici della città. Sabato pomeriggio, a partire dalle 15, nel Parco Falcone Borsellino sarà la volta di “Tutto all’aria – Un gioco da ragazz*”, un evento organizzato dall’amministrazione comunale e dalla cooperativa Albatros grazie al finanziamento regionale ottenuto partecipando a un bando per rendere più sicuri i luoghi urbani.

«Come amministrazione comunale siamo convinti che più un luogo sia vissuto più probabilità ci sono che sia sicuro -afferma Monica Berna Nasca, assessore alla Quotidianità: per questo proseguiamo con Albatros e la nostra Polizia locale un percorso, quello di Legnano siCura, cominciato nel 2021, all’uscita dal periodo in cui le normative per contrastare la diffusione della pandemia erano state più rigide. Il pomeriggio “Tutto all’aria” si collega a “Skill shake”, l’iniziativa che abbiamo tenuto lo scorso giugno, sempre al Parco Falcone Borsellino, per valorizzare le abilità di ognuno attraverso il momento del gioco. C’è una curiosa e significativa coincidenza, perché sabato pomeriggio, alle 16.30, nel Parco Falcone Borsellino si terrà anche uno dei primi momenti del programma di iniziative natalizie, l’inaugurazione della ruota panoramica che abbiamo scelto di collocare in questo spazio con l’intento di contribuire a farlo vivere dai giovani in modo corretto e rispettoso verso tutti».

Il programma di “Tutto all’aria” prevede

• alle 15 un laboratorio di circo libero e di giocoleria

• alle 16 uno spettacolo di clownerie e acrobatica di e con Simone Romanò

• alle 17 lo spettacolo di fuoco “Alice in fire”

Tutti i momenti, gratuiti e rivolti anche agli adulti, sono curati da Sbocc – L’arte che sboccia. Al parco sarà presente anche l’unità mobile di Jump around, il progetto di Regione Lombardia finalizzato alla riduzione dei danni connessi all’uso di sostanze stupefacenti e alcol.

Fra due settimane, sabato 7 dicembre, le iniziative di Legnano siCura continueranno con “X-Mas Academy – Hip Hop Jam”, che proporrà laboratori ed esibizioni di musica rap, cambiando zona della città e arrivando nella ZTL di via Mauro Venegoni.

