Scenari, azioni e buone pratiche per l’impresa del futuro", un evento di riferimento per tutti gli attori del settore della bicicletta e delle sue molteplici ricadute economiche.

Gli scenari e le azioni per una crescita sostenibile verso il futuro nel mondo della bike economy, i percorsi che possono perseguire le MPMI nell’ecosistema della bicicletta, i nuovi lavori del settore, sono i temi della terza edizione di "Come corre la bike economy. Scenari, azioni e buone pratiche per l’impresa del futuro", un evento di riferimento per tutti gli attori del settore della bicicletta e delle sue molteplici ricadute economiche. L’evento della Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi si è tenuto giovedì 28 novembre introdotto da Sergio Rossi, vice segretario generale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

L'incontro ha visto un dialogo dinamico e momenti di networking, durante il quale sono stati condivisi lo stato attuale di questa economia, strumenti e conoscenze utili per lo sviluppo di strategie di crescita sostenibile. Il convegno ha messo in evidenza il ruolo della Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi nel territorio, con particolare attenzione allo sviluppo di imprese innovative e virtuose, e a come conciliare la crescita economica con il rispetto dell'ambiente.

Oltre alle sessioni plenarie, in un'esposizione, circa quindici aziende hanno presentato soluzioni innovative di prodotti e servizi per il settore della bicicletta e della ciclabilità.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!