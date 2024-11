Artigiani da tutto il mondo

Artigiano in Fiera si svolgerà all’interno di 8 padiglioni che ospiteranno circa 2.800 artigiani da 90 paesi oltre a 27 ristoranti e 20 Luoghi del Gusto. Siete pronti?

Torna dal 30 novembre all'8 dicembre 2024 a Fieramilano Rho l'appuntamento con ‘Artigiano in Fiera’, il più importante evento al mondo dedicato all’artigianato e alle micro e piccole imprese: una «piazza» innovativa e internazionale nata per esaltare la bellezza e il valore delle arti e dei mestieri, dove poter fare acquisti originali, autentici e di qualità attenti alla filiera e rispettosi dell’ambiente. Artigiano in Fiera si svolgerà all’interno di 8 padiglioni che ospiteranno circa 2.800 artigiani da 90 paesi oltre a 27 ristoranti e 20 Luoghi del Gusto. Un vero e proprio giro del mondo in nove giorni, a cui si può accedere tutti i giorni dalle 10 alle 22.30, con pass gratuito scaricabile su artigianoinfiera.it, per ammirare, toccare con mano e acquistare prodotti artigianali provenienti dall’Italia e dal mondo. Una grande vetrina, sempre più ‘sostenibile’, per valorizzare creatività ma anche sostenibilità dei progetti.

