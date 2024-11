Arte in Nuvola 2024

Nei suoi giorni di apertura, Roma Arte in Nuvola ha proposto un’offerta artistica ricca e diversificata, regalando ai visitatori un viaggio in un percorso espositivo ricco e articolato attraverso 140 gallerie nazionali e internazionali.

Si è conclusa ieri la 4ª edizione di Roma Arte in Nuvola con grande successo di pubblico con oltre 38.000 visitatori. La fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea è stata ideata e diretta da Alessandro Nicosia, prodotta da C.O.R. Creare Organizzare Realizzare con la direzione artistica di Adriana Polveroni e promossa con Eur S.p.A.

Un’edizione che si è distinta per la qualità delle proposte e la ricerca curatoriale che testimonia quanto la fiera sia cresciuta e diventata un appuntamento imperdibile per il pubblico, non solo della Capitale. Durante le tre giornate i corridoi della Nuvola si sono trasformati in un crocevia di dialogo culturale, accendendo i riflettori sulla creatività moderna e contemporanea: un’esperienza che ha visto pubblico, esperti e appassionati incontrarsi all’ombra di un’architettura simbolo per celebrare insieme le molteplici sfaccettature dell’arte.

Nei suoi giorni di apertura, Roma Arte in Nuvola ha proposto un’offerta artistica ricca e diversificata, regalando ai visitatori un viaggio in un percorso espositivo ricco e articolato attraverso 140 gallerie nazionali e internazionali, le mostre dedicate ai grandi maestri come Pietro Consagra, Piero Guccione e l’allestimento delle opere del duo Vedovamazzei, capaci di sorprendere e ispirare. Grazie alla Regione Puglia, grande attenzione è stata riservata al dialogo con l’incontro tra Giuseppe De Nittis e Pino Pascali mentre l’esposizione dei busti inediti di Antonio Canova è stata resa possibile grazie a Banca Ifis, main sponsor del progetto. Tra gli highlight dell’edizione 2024, che ha riservato interessanti focus tematici sulla fotografia contemporanea, anche la presenza del Portogallo come Paese ospite, con la mostra “Uma Volta ao Sol”.

La fiera si conferma anche come spazio di riflessione e sperimentazione grazie a un programma di talk ed eventi speciali, che hanno coinvolto artisti, critici e curatori in un confronto vivace sui temi più attuali dell’arte e della società contemporanea.

La manifestazione è stata sostenuta da Roma Capitale che ha presentato un omaggio a Giulio Aristide Sartorio e da Regione Lazio con le esposizioni di gallerie del territorio laziale. Di rilievo anche le partecipazioni istituzionali tra cui quella del Ministero della Cultura, che ha coinvolto alcune delle sue istituzioni museali e culturali più rappresentative, tra cui la Direzione Generale Creatività Contemporanea, la Fondazione MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo, l’Istituto Centrale per la Grafica, la Direzione Generale Archivi, il Museo delle Civiltà e il Museo Hendrik Christian Andersen.

Alessandro Nicosia, ideatore e direttore della fiera, ha dichiarato: “Siamo molto felici dei risultati raggiunti in questa edizione, abbiamo ricevuto grande entusiasmo e apprezzamento da pubblico e critica interessando fasce di pubblico tra le più diverse e composite, con la partecipazione anche da parte di tanti giovani, trascinati dal forte desiderio di conoscenza e scoperta. Roma si conferma polo internazionale di divulgazione e meta attrattiva per arte e cultura con la proposta di una fiera moderna e immersiva, pensata per essere una tappa importante nel progressivo percorso di valorizzazione e crescita. Il mio ringraziamento va alle Istituzioni, ai galleristi e a tutti gli artisti che hanno dato vita ad un palinsesto culturale di livello assoluto”.

Roma Arte in Nuvola dà appuntamento alla prossima edizione dal 21 al 23 novembre 2025, confermando la sua missione di essere non solo una fiera, ma anche una grande festa dell’arte.

