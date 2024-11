L'Azzalin cerca volontari

La RSA Azzalin di Inveruno ricerca volontari per attività di sostegno e animazione, che impieghino il loro tempo per offrire agli ospiti vicinanza e relazione umana.

La RSA Azzalin di Inveruno ricerca volontari per attività di sostegno e animazione, che impieghino il loro tempo per offrire agli ospiti vicinanza e relazione umana di ascolto e di compagnia, sempre dietro indicazioni dei professionisti di riferimento. Le attività in cui saranno coinvolti sono: affiancamento nelle attività di animazione e socializzazione, collaborazione nella realizzazione di progetti specifici e laboratori, accompagnamento degli ospiti in passeggiate fuori e dentro la struttura e supporto durante le funzioni religiose. Chi fosse interessato a donare qualche ora del suo tempo per questo prezioso aiuto, può contattare i responsabili di Caritas alla mail caritas [dot] inveruno [at] gmail [dot] com.

