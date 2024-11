Il mondo è vostro

Sabato 16 novembre alle 11.30 il Teatro Menotti celebra, a vent'anni dalla sua scomparsa, Tiziano Terzani, una delle voci italiane più influenti e profonde del nostro tempo.

In questo speciale incontro, lo scrittore Gianni Biondillo dialogherà con Angela e Saskia Terzani, rispettivamente moglie e figlia del celebre autore, per esplorare e riscoprire i messaggi intramontabili di Terzani rivolti ai giovani e al mondo contemporaneo. Saranno presenti anche Tommaso Sacchi, Assessore alla Cultura del Comune di Milano, ed Emilio Russo, Direttore Artistico del Teatro Menotti, che interverranno per sottolineare l'attualità e l'importanza di un pensiero capace di ispirare e scuotere le coscienze.

L'incontro sarà ulteriormente impreziosito dalle letture sceniche delle opere di Terzani, interpretate da Ulderico Pesce, per offrire un’occasione unica di riflessione e introspezione attraverso le parole intense dell'autore.

