4 giorni di eventi a Inveruno

I sapori della tradizione, gli storici stand, gli animali, i mezzi agricoli,... Inveruno si prepara a celebrare la manifestazione più storica del territorio: l’Antica Fiera di San Martino che quest’anno taglia il traguardo della 417esima edizione. La 417^ edizione sarà inaugurata presso l’area espositiva di Via Manzoni e Via Liguria venerdì 8 novembre alle 18 con uno spettacolo di laser e fire show: “Segnalo da non perdere presso la Biblioteca e anche al padiglione di Via Piemonte gli incontri e le conferenze incentrate sulla produzione del cibo – spiega l’assessore alle Fiere e Mercati e al Commercio Luigi Gariboldi – Ma anche la mostra presso la Biblioteca “Templi per laboriosi lombardi” sulle architetture di Mario Galvagni a Inveruno, e quella presso la Sede Apai in Piazza Don Rino Villa sui Bersaglieri, a cura dell’Associazione Bersaglieri Sezione di Inveruno. Ci saranno in esposizione conigli, volatili e cavalli, ma purtroppo niente vacche, maiali, ovini e caprini, per direttive sociosanitarie restrittive, da parte di ATS”.

