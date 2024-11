Più di 40 mila euro per la sicurezza

Il suo intento è di procedere all'irrobustimento del parco veicoli in dotazione alla Polizia Locale. Esigenze di sicurezza, ma anche logistiche. L'Amministrazione comunale di Busto Garolfo ha messo in pista a riguardo un progetto del valore di 43.188 euro e ha deciso di bussare alla porta della Regione per ottenerne un cofinanziamento.

Il suo intento è di procedere all'irrobustimento del parco veicoli in dotazione alla Polizia Locale. Esigenze di sicurezza, ma anche logistiche. L'Amministrazione comunale di Busto Garolfo ha messo in pista a riguardo un progetto del valore di 43.188 euro e ha deciso di bussare alla porta della Regione per ottenerne un cofinanziamento. La ripartizione dei costi prevede un cofinanziamento da parte del Pirellone per 20 mila euro e gli altri 23.188 a carico delle casse del comune. "Il progetto - spiega la giunta retta dal sindaco Giovanni Rigiroli - è finalizzato a sviluppare politiche di sicurezza urbana". Tutto muove da una normativa regionale che ha promosso "la realizzazione di progetti finalizzati a sviluppare politiche di sicurezza urbana nel territorio, prevedendo finanziamenti per realizzare tale obiettivo nelle realtà comunali attraverso la realizzazione di progetti volti a prevenire e contenere fenomeni di disagio sociale, degrado urbano e inciviltà".

