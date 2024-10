'Halloween Party'

La Pro Loco di Vanzaghello ha organizzato una serata spettrale e divertente per la notte di Halloween, giovedì 31 ottobre, presso il Centro Sportivo di Via Rossini.

La Pro Loco di Vanzaghello ha organizzato una serata spettrale e divertente per la notte di Halloween, giovedì 31 ottobre, presso il Centro Sportivo di Via Rossini. L’evento, aperto a tutti e con ingresso libero, promette una notte di festa, magia e deliziosi piatti, perfetta per grandi e piccoli. A partire dalle 19, i bambini potranno divertirsi con il truccabimbi e truccamostri, un’occasione perfetta per trasformarsi in spaventosi personaggi di Halloween. Alle 20, su prenotazione, sarà servita una cena a tema con un ricco menù Halloween, che include prelibatezze tipiche. La serata sarà arricchita da uno spettacolo di magia con il Mago Morando e intrattenimento a base di musica, danza e giochi a cura del gruppo Salsamania Habanera.

